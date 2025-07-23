Главреду Baza грозит 12 лет лишения свободы

Главному редактору портала Baza Глебу Трифонову и продюсеру одноименного Telegram-канала Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что журналистам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц»). Статья предусматривает возможность наказания в виде заключения на срок от 7 до 12 лет. Вину сотрудники Baza не признают.

В офис издания и домой к Трифонову силовики пришли утром 22 июля. Главреда увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как писало RT, Трифонова опрашивали на предмет доступа к полицейским сводкам.

Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева назвала силовые действия в отношении издания Baza угрозой независимой журналистике.