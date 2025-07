Мужчина ожил через 45 минут после остановки сердца

Житель Великобритании неожиданно ожил через 45 минут после остановки сердца. Его историю рассказывает Need To Know (NTK).

64-летний Стив Далтон почувствовал себя плохо, когда помогал дочери Кейт обустраивать детскую площадку во дворе дома. Мужчина работал с утра, а днем у него случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи больше трех часов реанимировали его и шесть рез применяли дефибриллятор. Несмотря на их усилия, сердце пожилого британца не удавалось запустить 45 минут. «Мне пришлось позвонить сестре и сказать: "Папы больше нет". Мы были в этом уверены. Я не могу описать это чувство», — рассказал Кейт, которая вместе с матерью и братом наблюдала за усилиями медиков.

Далтона доставили в больницу в состоянии комы. Врачи сразу сказали семье, что его сердце сильно увеличено и шанс на выживание составляет не более двух процентов. Кроме того, медики заявили, что мозг мужчины, скорее всего, необратимо поврежден. На ночь родные мужчины отправились домой, где, по признанию Кейт, молились и вздрагивали от каждого телефонного звонка. Однако утром из сообщили, что Далтон приходит в себя.

«Ему уменьшили дозу седативных, и буквально в тот момент, когда медсестра нажала кнопку, он резко открыл глаза. Я спросила, узнает ли он меня, и он кивнул. Это было что-то нереальное», — поделилась воспоминаниями Кейт.

После этого Далтону опять стало плохо и его перевезли в реанимацию, однако на следующий день он пришел в себя и уже сам позвонил родным. Когда они примчались в больницу, мужчина сидел на кровати, дышал самостоятельно. По словам врачей, его мозг не пострадал. В итоге мужчина полностью поправился. Он сказал, что испытывает чувство вины перед родными, потому что заставил их пройти через огромные волнения.

Теперь Далтон с семьей собирает деньги для организации, которая занимается помощью людям, пережившим остановку сердца.

Ранее сообщалось, что в Индии пожилой житель штата Карнатака неожиданно ожил и открыл глаза за несколько часов до собственных похорон. Врач случайно заметил, что мужчина слегка двигает рукой и решил проверить его дыхание.