В Екатеринбурге задержан редактор URA.RU

Силовики задержали редактора URA.RU в Екатеринбурге
В Екатеринбурге утром 23 июля был задержан региональный редактор информационного агентства URA.RU Игорь Сергеев.
Как сообщает само издание, Сергеев проходит свидетелем по делу своего коллеги, главного редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в даче взятки.
Адвокаты Сергеева сообщили, что его везут на допрос в Следственный комитет, однако пока не имеют возможности связаться со своим подзащитным. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать местонахождение задержанного.
Утром 5 июня стало известно о проведении обысков в редакции Ura.ru в Екатеринбурге. Предварительно, поводом для оперативных действий могло стать задержание в марте бывшего сотрудника полиции, который передавал изданию служебные сведения из ежедневной сводки. Кроме Даниса Аллаярова задержали еще двоих журналистов агентства - Сергея Бодрова и Анну Салымскую.