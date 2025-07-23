В Екатеринбурге задержан редактор URA.RU

В Екатеринбурге утром 23 июля был задержан региональный редактор информационного агентства URA.RU Игорь Сергеев.

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Как сообщает само издание, Сергеев проходит свидетелем по делу своего коллеги, главного редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в даче взятки.

Адвокаты Сергеева сообщили, что его везут на допрос в Следственный комитет, однако пока не имеют возможности связаться со своим подзащитным. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать местонахождение задержанного.

Утром 5 июня стало известно о проведении обысков в редакции Ura.ru в Екатеринбурге. Предварительно, поводом для оперативных действий могло стать задержание в марте бывшего сотрудника полиции, который передавал изданию служебные сведения из ежедневной сводки. Кроме Даниса Аллаярова задержали еще двоих журналистов агентства - Сергея Бодрова и Анну Салымскую.