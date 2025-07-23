В отношении экс-главы Керчи возбудили еще три уголовных дела

В отношении бывшего мэра Керчи Святослава Брусакова возбудили еще три уголовных дела о превышении и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В производстве следственного отдела УМВД России по Керчи находятся еще три уголовных дела, возбужденных в отношении Брусакова С.А. по признакам преступлений, предусмотренных п.«г» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч.1 ст.285 УК РФ», — говорится в сообщении.

По данным агентства, Брусакова подозревают в преступлении, связанном с распоряжением землей муниципалитета.

Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после того, как глава Крыма Сергей Аксенов выступил с критикой его работы.

По словам Аксенова, «благоустройство общественных и дворовых территорий, демонтаж недостроев, обрезка и снос деревьев, покос травы и занижение газонов» в городе производились неэффективно.

В июне 2025 года чиновники из Керчи также пожаловались на лишение премий за отказ лайкать посты уже нового мэра Олега Каторгина.