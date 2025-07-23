Смертельный пожар в жилом доме в Москве сняли на видео

В сети появились кадры мощного смертельного пожара, который произошел в жилом доме на улице Мытная в Москве. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар, который разгорается на здании. Впоследствии на ролике показана обстановка рядом с многоэтажным домом — на месте работают сотрудники экстренных служб и собрались прохожие.

Пожар на Мытной произошел в ночь на 23 июля. Огонь охватил верхние этажи и крышу строения. Один человек не выжил, еще девять пострадали. Известно, что три человека назвали возгорание зарядки аккумуляторов для электросамокатов.

Ранее в Троицком городском округе Москвы в многоэтажке начался пожар — огонь разгорелся после попадания обломков БПЛА, его сняли на видео. Пожар в столичном поселке Киевский, судя по кадрам, был небольшой, его оперативно ликвидировали.