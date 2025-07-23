Адвокат рассказал о судьбе Дудя* в случае возвращения в Россию

Если журналист и блогер Юрий Дудь* (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) вернется в Россию, то его сразу поместят в СИЗО. Об этом сообщил адвокат Олег Зернов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, двухмесячный срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания журналиста. Правозащитник отметил, что его могут задержать правоохранители при пересечении российской границы или компетентные органы иностранных государств, с которыми Россия заключила соответствующие соглашения.

«Выдачу могут не осуществить, если государства считают, что совершенное человеком в РФ деяние — не преступление, либо считают преследование политически мотивированным», — уточнил он.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов.