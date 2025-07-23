Осужденную за фейки о ВС РФ Буянову посадили в одну колонию с Беркович

Педиатра Надежду Буянову поместили в одну колонию с режиссером Евгенией Беркович. Об этом рассказал адвокат осужденной Оскар Черджиев в интервью ТАСС.

Буянова была осуждена за фейки о ВС РФ, а Беркович внесена в реестр террористов и экстремистов на территории РФ из-за спектакля о женах исламистов.

В ноябре 2024 года 69-летняя Буянова была приговорена к пяти с половиной годам колонии. Обжаловать это решение не получилось.

Свыше 150 врачей потребовали освободить педиатра Буянову

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летнего педиатра после публикации Mash. На видео вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова при ее семилетнем сыне якобы назвала ее мужа «законной целью для Украины» и добавила, что «Россия виновата сама». Буянова эти обвинения отрицает.

Позднее сообщалось, что детская городская поликлиника №140, в которой работала Буянова, обратилась в Тушинский суд Москвы с требованием уволить ее.

Ранее в Кремле прокомментировали призывы освободить педиатра Буянову.