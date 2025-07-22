Пособника мошенников задержали после обмана двух жителей Подмосковья

Полицейские задержали 39-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении двух жителе Ступино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Злоумышленник в одном из мессенджеров от неизвестного получил предложение о подработке. Ему необходимо было с помощью своих банковских карт оплачивать функционирование интернет-сайтов и виртуальные номера сотовой связи, которые использовались работодателем в преступных целях. За это ему на крипто-кошелек переводили до 5 тыс. руб. за каждую операцию», – рассказала Петрова.

Она добавила, что от действий аферистов пострадали двое жителей Ступино, которые сделали заказ в подставных интернет-магазинах и перевели денежные средства на реквизиты, указанные на сайтах. При этом обещанные товары им не были доставлены.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины, который производил оплату сервисов, и при поддержке Росгвардии задержали его по месту фактического проживания в Москве. В ходе обыска квартиры обнаружены и изъяты: мобильный телефон, ноутбук, SIM-карты и банковские карты», – подчеркнула представитель ведомства.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ступинский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проверяют злоумышленника на причастность к другим эпизодам, а также устанавливают личности соучастников.