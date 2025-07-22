Мужчина три месяца растлевал 14-летнюю падчерицу в Дагестане

В Дагестане 57-летний мужчина длительное время растлевал 14-летнюю дочь своей супруги. Об этом сообщает «Жизнь».

Мужчина, который до этого около десяти лет проживал со своей женой и ее дочерью, на протяжении трех месяцев совершал домогательства в отношении падчерицы, когда супруги не было дома. Правда раскрылась, когда мать девочки, вернувшись с работы раньше обычного, застала мужа за приставаниями к ребенку — она пришла в ярость и разбила вазу о голову мужчины, а затем незамедлительно вызвала полицию.

На допросе подозреваемый признался в систематических домогательствах. Школьница молчала о происходящем в связи с тем, что была запугана. Сейчас с несовершеннолетней работают психологи.