Юноша упал в Москву-реку и получил серьезные травмы

В Москве спасли молодого человека, упавшего в Москву-реку. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел в районе Серебряного бора — юноша случайно сорвался с Живописного моста в воду. При каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Благодаря оперативным действиям спасателей, находившихся поблизости на катере, пострадавшего быстро извлекли из воды.

После спасения молодого человека доставили на станцию, а затем передали медикам. Предварительно, юноша получил серьезные травмы. Более подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Перми спасли мужчину, который упал в реку с моста и несколько часов провел в воде. Судя по видео, его заметили с борта речного трамвайчика, курсирующего по Каме.