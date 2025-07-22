Пятилетняя девочка выпала с восьмого этажа в Ленобласти

В Ленинградской области пятилетняя девочка оказалась в реанимации, выпав из окна. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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Инцидент произошел в городе Тихвине, когда мать ребенка находилась на работе. По предварительным данным, женщина перед уходом проверила, что дочь спит, и оставила окно с москитной сеткой открытым. В квартире в это время находился отчим девочки, который уснул. В какой-то момент девочка, оставленная без присмотра, выпала из окна восьмого этажа.

В результате падения ребенок получил множественные травмы, включая открытую черепно-мозговую травму. Девочку экстренно госпитализировали в медицинское учреждение и поместили в реанимационное отделение.

До этого трехлетний мальчик спрыгнул с балкона с раскрытым зонтом в российском городе. Предположительно, ребенок имитировал парашют.