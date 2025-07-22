Юрия Дудя* объявили в розыск

Журналист Юрий Дудь* был объявили в розыск в России в рамках расследования уголовного дела о невыполнении обязанностей иностранного агента. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

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Инстанция также приняла решение о заочном аресте журналиста. Дудь* будет заключен под стражу сроком на два месяца после задержания в России или экстрадиции на территорию страны.

— Журналисту Юрию Дудю* избрана мера пресечения в суде столицы, — передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Правоохранители 30 июня возбудили уголовное дело в отношении журналиста. Он дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение правил работы иноагента. Так, 28 февраля Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Дудя* на 40 тысяч рублей.

Двумя месяцами ранее Таганский районный суд также назначил журналисту штраф в размере 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Кроме того, в отношении него возбудили административное дело за отсутствие указания его статуса в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

*Признан иностранным агентом в России по решению Министерства юстиции РФ.