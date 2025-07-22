Суд в Москве заочно арестовал журналиста Юрия Дудя

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дудя Юрия Александровича... на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело против блогера Юрия Дудя.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.