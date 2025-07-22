Главу Минтранса Новгородской области Куранова арестовали по делу о взятке

Главу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова арестовали по решению суда в Москве в рамках расследования уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом во вторник, 22 июля, сообщило РИА Новости.

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Представители управления Федеральной службы безопасности по Татарстану 18 июля сообщили, что правоохранители задержали в Казани двух предпринимателей, которые похитили 19,5 миллиона рублей, выделенных из бюджета на ремонт военного завода.

17 июля бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития Министерства обороны генерал-майора Владимира Шестерова осудили на шесть лет колонии по делу о хищении более 25 миллионов рублей парка «Патриот».

Фигурантами уголовного дела также являются бывший заместитель главы ведомства Павел Попов и экс-директор парка Вячеслав Ахмедов. Ранее последнему продлили срок домашнего ареста еще на три месяца. На имущество вышеуказанных лиц также наложили арест на сумму, превышающую 100 миллионов рублей.