Появились новые подробности изнасилования 4-летней девочки детьми мигрантов

Изнасилованная под Калугой детьми нелегальных мигрантов 4-летняя девочка в день трагедии гуляла с отцом. Новые подробности появились в Telegram-канале общественницы, члена Совета по правам человека (СПЧ) Марины Ахмедовой.

По словам Ахмедовой, отца жертвы изнасилования отвлекли соседи, и он на время перестал следить за дочкой. «К нему подбежали дети с криками: "Там два мальчика делают с вашей девочкой нехорошее!" Он побежал туда, раскидал насильников и забрал своего кричавшего ребенка», — рассказала Ахмедова.

Общественница добавила, что подозреваемые в надругательстве дети мигрантов могли совершать аналогичные преступления и ранее.

Они явно делали это не в первый раз. (...) Один из них уже затягивал в туалет первоклассницу, где тоже пытался изнасиловать. Но его просто отчислили, и он остался спокойно жить среди других детей

О надругательстве детей мигрантов над ребенком стало известно из публикации губернатора Калужской области Владислава Шапши. Он описал преступление как «вопиющий случай» и рассказал о последствиях для подозреваемых.