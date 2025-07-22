СК: в Москве задержаны главред Baza Глеб Трифонов и его коллега

В Москве задержаны главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, сообщил Следственный комитет. Следователи подозревают их в даче взятки, сейчас их допрашивают.

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СК расследует уголовное делл о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции и работает со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией, говорится в заявлении.

Как утверждает ведомство, в ходе обысков были «обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования».

«Также на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий», — сказали в СК.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в офисе редакции прошли обыски.

Два источника на медиарынке и в правоохранительных органах заявили, что следственные действия могут быть связаны со способами, которыми члены команды Telegram-канала добывали эксклюзивы.