Под Калининградом из-за ливня обрушилась крыша кафе

Крыша летнего кафе в поселке Малиновка под Калининградом обрушилась из-за сильного ливня, в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

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«Под сильным дождем крыша кафе «Малина» не выдержала напора стихии и от нагрузки упала», — рассказали в ведомстве, отметив, что пострадали две женщины 1960 и 1985 годов рождения.

Одну из пострадавших на специальном щите донести до машины скорой помощи, вторую женщину также забрали медики, добавили в пресс-службе МЧС.

В каком состоянии они находятся в данный момент, не уточняется.

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