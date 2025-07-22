В Индии загорелся самолет с пассажирами

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании Air India загорелся после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолет прилетел из Гонконга. После приземления в столице Индии у воздушного судна загорелся хвост. При этом, пассажиры и экипаж судна не пострадали — их успели эвакуировать.

«Самолет получил некоторые повреждения, однако пассажиры и члены экипажа высадились в штатном режиме», — рассказали в авиакомпании.

В данный момент самолет был временно выведен из эксплуатации.

Названо количество погибших при крушении самолета в Дакке

Ранее Superjet 100 вернулся в Тюмень после столкновения с птицей.