В Индии загорелся самолет с пассажирами

В аэропорту Нью-Дели загорелся пассажирский самолет
Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании Air India загорелся после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что самолет прилетел из Гонконга. После приземления в столице Индии у воздушного судна загорелся хвост. При этом, пассажиры и экипаж судна не пострадали — их успели эвакуировать.
«Самолет получил некоторые повреждения, однако пассажиры и члены экипажа высадились в штатном режиме», — рассказали в авиакомпании.
В данный момент самолет был временно выведен из эксплуатации.
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