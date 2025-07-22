В Индии загорелся самолет с пассажирами

Самолет Airbus A321 авиакомпании Air India, направлявшийся из Гонконга в Нью-Дели, загорелся после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди индийской столицы, пассажиры были благополучно эвакуированы. Об этом сообщили в авиакомпании.

После приземления, когда находившиеся на борту уже начали выходить, произошло возгорание вспомогательной силовой установки, которая находится в хвостовой части воздушного судна.

"Самолет получил некоторые повреждения, однако пассажиры и члены экипажа высадились в штатном режиме", - заявил авиаперевозчик.

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Лайнер временно выведен из эксплуатации. Air India проинформировала о случившемся главное управление гражданской авиации страны.