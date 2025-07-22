Азербайджан передал СК РФ доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил о передаче Следственному комитету России результатов азербайджанской экспертизы о причинах смерти задержанных в Екатеринбурге уроженцев республики. По утверждению Баку, они погибли в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений.

«Мы возбудили уголовное дело по факту насилия в отношении азербайджанцев. Как вы знаете, мы поддерживаем регулярные контакты с российской стороной — как со Следственным комитетом, так и с Генеральной прокуратурой. Российская сторона заявляет, что пострадавшие являются гражданами их страны, однако хотелось бы напомнить, что Азербайджан не признает двойное гражданство. Мы считаем их гражданами Азербайджана. В этой связи мы провели необходимые экспертизы, которые, к сожалению, подтвердили факт смерти в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений», — заявил Кямран Алиев турецкому бюро Report.

Генпрокурор подчеркнул, что Азербайджан продолжает следственные действия по этим делам.

«Российская сторона сообщила мне, что Следственный комитет проводит отдельное расследование фактов насилия. Мы надеемся, что возбужденное уголовное дело по этому вопросу даст результаты», — добавил Алиев.

27 июня в Екатеринбурге были задержаны имеющие российское гражданство уроженцы Азербайджана по делу об этнической группировке. Двое фигурантов погибли. По данным СКР, один умер в результате сердечного приступа. Тела братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых передали Баку, где судмедэкспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стал посттравматический шок из-за многочисленных телесных повреждений. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело «по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью».