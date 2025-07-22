Суд в Москве заочно приговорил гражданина Литвы к 23 годам заключения

Суд в Москве заочно приговорил 48-летнего гражданина Литвы Валдаса Барткевичюса к 23 годам лишения свободы за помощь ВСУ и мародерство в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Отмечается, что мужчину признали виновным по семи статьям УК РФ: публичное оправдание терроризма, иное материальное обеспечение наемника, финансирование терроризма, незаконное пересечение государственной границы России, мародерство, публичное осквернение символов воинской славы России и повреждение воинских захоронений.

Согласно решению суда, первые пять лет мужчина должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строго режима. При этом, приговор в силу не вступил — Барткевичюс находится в международном розыске.

«Барткевичюс, руководствуясь мотивом политической и идеологической ненависти к Российской Федерации, вступил в сговор с сообщниками, направленный на обеспечение лиц, участвующих в качестве наемников в вооруженном конфликте против Вооруженных сил Российской Федерации, автомобильным транспортом. <...> В ноябре 2024 года Барткевичюс, действуя в группе лиц по предварительному сговору, незаконно умышленно пересек Государственную границу Российской Федерации, проникнув на территорию Суджанского района Курской области, где вместе с сообщниками из корыстных побуждений, тайно похитили продукты питания в одном из магазинов», — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в ноябре 2024 года Барткевичюс также осквернил братскую могилу воинов Советской Армии в селе Казачья Локня.