В Кузбассе СК раскрыл подробности падения ребёнка из окна

Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку по факту падения ребёнка из окна второго этажа многоэтажного дома в Новокузнецке.

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«Следственное управление обращает внимание, что уверенность взрослых в том, что маленькие дети, оставленные всего на несколько минут без присмотра, не смогут добраться до окна, ошибочны. Малолетние самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, которые располагаются под окном. Москитная сетка создаёт у детей обманчивое ощущение опоры», —заявил Следком Кузбасса.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

Мать ребёнка не заметила падения, занимаясь уборкой в квартире. Услышав испуганные крики на улике, она выглянула и увидела там своего ребёнка на тротуаре. Женщина обнаружила у открытого окна табурет.

Отмечается, что ребёнок получил травмы и находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Керчи четырёхлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. По факту случившегося прокуратура начала проверку.