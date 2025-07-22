Сбившему женщину с коляской блогеру вынесли приговор

Одинцовский суд приговорил автоблогера Гаджи Гаджиева, сбившего женщину с коляской во время дрифта на BMW, к трем годам колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

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Уточняется, что Гаджиев был осужден по статьям о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, и о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека, сопряженное с оставлением места его совершения.

«Гаджиеву судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом 200 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2,6 года», — говорится в тесте.

Блогеру предстоит отбывать наказание в колонии-поселении.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 ноября 2024 года Гаджиев, находясь за рулем BMW, сбил несколько человек, в том числе женщину с коляской, на парковке в подмосковном Одинцово. Блогер не справился с управлением во время дрифта и влетел в толпу наблюдавших за них людей. Все пострадавшие были госпитализированы, а Гаджиев скрылся с места происшествия. Через десять дней после инцидента он сам сдался полицейским.