14-летнего подростка нашли замерзшим на вулкане в Мексике

Спасатели обнаружили тело 14-летнего Паоло Санчеса Карраско на склоне вулкана Истаксиуатль в Мексике. Подросток отправился в одиночный поход без гида и необходимого снаряжения, что привело к трагическим последствиям, сообщает The Sun.

Перед гибелью Карраско опубликовал в соцсетях тревожное видео, где признался, что не взял спальный мешок и оказался в экстремальных условиях.

«Ночью температура падает до минус двух градусов, а я даже не подготовился», — рассказал он.

Вскоре связь с ним прервалась, и через три дня поисков его нашли без признаков жизни на высоте 4,7 тысячи метров.

По данным сми, на маршруте разыгрался сильный шторм, усугубивший ситуацию. Юный альпинист увлекался горными походами, но в этот раз недооценил опасность. Полиция выясняет обстоятельства его гибели. Расследование продолжается.