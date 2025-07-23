Раскрыты детали о судьбе семей детей-мигрантов, надругавшихся над девочкой

Семьи детей-мигрантов, которые надругались над малолетней девочкой в Калужской области, могут депортировать. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Следкома.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Фигурантов поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Их родители находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.

Кроме того, уточняется, что жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. С ее участием проведены необходимые следственные действия, девочка оказана психологическая помощь.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что дети мигрантов в возрасте 9 и 11 лет надругались над 4-летней девочкой. По его словам, родители подростков находятся в регионе нарушением миграционного законодательства.

Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Губернатор Шапша поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование, включая установление лиц, способствовавших незаконному пребыванию семьи мигрантов в области.