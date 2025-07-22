Прокуратура начала проверку по факту отравлений на теплоходе "Леонид Красин"

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с информацией об отравлении пассажиров теплохода "Леонид Красин". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Судно шло из Астрахани в Москву. В данный момент оно находится в Ярославле. Ярославский транспортный прокурор проводит проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдения прав пассажиров. Надзорные мероприятия проходят во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой. 22 июля Telegram-канал "SHOT" со ссылкой на сообщения туристов написал, что на теплоходе "Леонид Красин" произошла вспышка инфекции во время круиза. Пострадавшие жаловались на сильную боль в животе, диарею и рвоту. По предварительной информации, речь идет о норовирусной инфекции. До этого суд в Москве приостановил на 90 дней деятельность теплохода "Николай Карамзин" после обнаружения на его борту 37 пассажиров с норовирусом.