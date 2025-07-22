Погибла пропавшая в Карелии девочка

Пропавшая годовалая девочка в Пряжинском районе Карелии найдена погибшей. Она утонула в реке Шуе, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по республике.

"Тело ребенка обнаружено в воде реки Шуи. Следователями Олонецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия проводится комплекс следственных действий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии и условий, повлекших данное происшествие", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в утреннее время 22 июля в поселке Виданы ребенок остался без присмотра взрослых. После пропажи девочки был объявлен розыск.