Названа предварительная причина унесшего жизни более 30 человек крушения военного самолета

Произошедшая в понедельник трагедия в пригороде Дакки стала действительно самой смертоносной авиакатастрофой для Бангладеш за последние несколько лет. Нечто подобное (но далеко не в аналогичных масштабах) случилось в 2008 году. Тогда другой учебный самолёт ВВС США F-7 разбился недалеко от Дакки, в результате чего погиб пилот, катапультировавшийся после обнаружения технической проблемы.

Сравнивать трагедию 2008 года и нынешнюю будет совершенно неправильно. Произошедшая 21 июля катастрофа ужасает ещё и потому, что большинство погибших – учащиеся школы и колледжа, на территорию которых и рухнул военный самолёт.

Реактивный самолёт F-7 BGI, модификация китайского истребителя, врезался в кампус школы и колледжа «Milestone» в районе Уттара города Дакка. По данным военных и представителя пожарной службы, среди погибших был пилот, ещё 171 человек, в основном студенты, получили ранения.

По состоянию на вторник в больницах оставались 78 человек. Многих доставляли в больницы с ожогами.

Официальные лица описали самолёт как учебный. Военные заявили, что F-7 вылетел с авиабазы ВВС Бангладеш АК Кхандакер в районе Курмитола в Дакке в 13:06 и вскоре после этого разбился. Врезавшись в здание, воздушное судно загорелось.

Военные уточнили, что пилот пытался избежать густонаселённых районов, но самолёт врезался в двухэтажное здание. В заявлении также говорится, что у лайнера возникла «техническая неисправность», и что расследованием её причин займётся высокопоставленный комитет ВВС.

Как уже было сказано, катастрофа произошла на территории кампуса школы «Milestone», где обучается около 2000 учеников. Школа позиционирует себя как ведущее частное образовательное учреждение с более чем двадцатилетним опытом работы.

Ученик школы, который, к счастью, не был на месте крушения, рассказал Associated Press, что в школе обучаются дети с 1 по 12 классы. Основное внимание уделяется внеклассным мероприятиям, консультированию по вопросам карьеры и «глобальным возможностям».

По данным властей, в результате инцидента погибли по меньшей мере 25 студентов учебного заведения. Учительница Махерин Чоудхури, героически спасшая более 20 учеников из горящей школы, скончалась от тяжёлых ожогов, сообщила её коллега Танзина Тану.

Местные СМИ сообщили, что многие из более чем 160 пострадавших были студентами, присутствовавшие в момент аварии на дневных занятиях в кампусе.

Временный лидер Бангладеш Мухаммад Юнус пообещал провести расследование, выразив глубокую скорбь в связи с «душераздирающим инцидентом».

Правительство объявило вторник днём траура, по всей стране приспущены флаги.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил соболезнования семьям погибших и выразил солидарность с Бангладеш. Моди также выразил готовность оказать всю возможную поддержку и помощь Дакке.

Сама Индия совсем недавно и сама пережила ужасную и похожую на аварию в Дакке трагедию. Чуть более месяца назад самолёт Air India рухнул на общежитие медицинского колледжа в соседнем индийском городе Ахмадабад. В результате авиакатастрофы погиб 241 из 242 человек на борту, а также 19 человек на земле. Эту трагедию назвали самой масштабной авиакатастрофой за последнее десятилетие.