Вице-губернатора Брянской области Симоненко задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при возведении оборонных сооружений. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

— По факту хищения средств при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области с использованием своего служебного положения в отношении Симоненко возбуждено уголовное дело по части 3, статье 285 УК РФ, — цитирует его слова ТАСС.

Кроме того, в деле замешан директор Управления капитального строительства региона Евгений Жура. Ущерб по делу превышает 818 миллионов рублей.

Ранее силовики провели обыски на рабочем месте и дома у Симоненко. В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ФСБ.