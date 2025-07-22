Раскрыты подробности обысков в редакции крупного российского издания
Обыски в офисе крупного российского издания Baza связаны с делом о превышении полномочий в отношении полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, обыски проходят после возбуждения дела против полицейских, сливавших информацию Telegram-каналу.
Полиция пришла с обысками в офис Baza
Также утром полицейские и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Глеба Трифонова. По словам соседей журналиста, его увезли в неизвестном направлении.