Раскрыты подробности обысков в редакции крупного российского издания

Обыски в офисе крупного российского издания Baza связаны с делом о превышении полномочий в отношении полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, обыски проходят после возбуждения дела против полицейских, сливавших информацию Telegram-каналу.

Полиция пришла с обысками в офис Baza

Также утром полицейские и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Глеба Трифонова. По словам соседей журналиста, его увезли в неизвестном направлении.