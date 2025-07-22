Мужчина «казнил» жену древним мучительным способом на глазах у двухлетней дочери

В Казахстане произошло чудовищное преступление: мужчина жестоко избил свою беременную жену, а затем привязал ее к лошади и волочил по степи, что привело к ее смерти. По данным Zakon.kz, инцидент произошел в селе Баласаз после ссоры между супругами.

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Конфликт перерос в жестокое избиение 32-летней женщины. Мужчина, не удовлетворившись побоями, привязал ее за руки к седлу лошади и долго таскал по земле. Родственники, доставившие пострадавшую в больницу, заявили, что на ее теле не осталось ни одного живого места.

Медицинское заключение подтверждает невероятную жестокость произошедшего: у женщины диагностированы черепно-мозговая травма, отек мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза, а также следы волочения по грубой поверхности. По словам близких, муж мог использовать аркан, чтобы тащить супругу за лошадью.

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Подозреваемый задержан и находится в изоляторе. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Родственники требуют переквалифицировать обвинение на убийство с особой жестокостью, учитывая нечеловеческие страдания жертвы.