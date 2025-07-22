В районе Сиде в турецкой провинции Анталья в аварию попал автобус с российскими туристами, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Транспортное средство направлялось из аэропорта. Водитель вез туристов в их отели, когда врезался в дорожное ограждение.

Известно, что в салоне автобуса находились 33 туриста из РФ. Серьезных травм ни у кого нет. Один человек обратился за помощью и был доставлен в больницу для проведения обследования.

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Все туристы были застрахованы. Причины дорожно-транспортного происшествия установят местные правоохранительные органы.