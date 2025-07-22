Подросток погиб после падения с крыши электрички на станции «Поклонная» МЦД-4

Зацепер 2011 года рождения скончался в результате падения с крыши электропоезда на станции «Поклонная» МЦД-4. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«Вечером 21 июля 2025 года на железнодорожной станции «Поклонная» МЦД-4 Киевского направления Московской железной дороги в Москве смертельно травмирован юноша. Первоначальными следственными действиями установлено, что несовершеннолетний получил различные травмы, упав с крыши электропоезда в результате опасного увлечения зацепингом. От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту следователями Юго-Западного следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Отмечается, что следователем и следователем-криминалистом СК России был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.