Совершивший двойное убийство порноактер спрятал трупы жертв в чемоданы

В этой истории, шокировавшей Великобританию, отвратительно все – жестокое убийство, сексуальные извращения, убийца и даже его жертвы. Колумбиец был признан виновным в двойном убийстве после того, как оставил тела пары в чемоданах на мосту в Бристоле.

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Присяжным неоднократно показывали ужасные кадры убийства Альберта Альфонсо, снятые камерами, которые он расставил по всей комнате, рассказывает Sky News.

Колумбиец Йостин Андрес Москера был осужден в понедельник за убийства Пола Лонгворта и Альберта Альфонсо, которые были убиты в западном Лондоне 8 июля 2024 года. Подсудимый был признан виновным в двух убийствах после того, как в прошлом году перевез тела своих жертв в чемоданах на подвесной мост Клифтон в Бристоле.

Жертвами Москеры стали 62-летний Альфонсо и его 71-летний дружок Лонгворт. Считается, что 35-летний Москера, работавший в индустрии “фильмов для взрослых”, впервые познакомился с Альфонсо в Интернете. Как стало известно присяжным, Москера более десяти лет публиковал в Интернете платные материалы сексуального характера.

Трое мужчин подружились, британская парочка навещала Москеру в Колумбии и неоднократно летала с Москерой в Великобританию, чтобы он пожил у них в Лондоне.

Как рассказывает Sky News, за несколько недель до убийства Москера явно планировал свое преступление. Он искал в Интернете морозильную камеру и в день убийства задал вопрос: "Какой удар по голове считается смертельным?"

Обвинение утверждало, что у него были финансовые мотивы, отмечает Sky News.

Москера неоднократно пытался выяснить стоимость недвижимости своих британских дружков, и украл деньги у Альфонсо после того, как убил его. 8 июля 2024 года Москера убил Лонгворта, ударив его молотком, проломив ему череп, после чего спрятал тело на диване.

Тем же вечером, во время интимных отношений (напомним, что в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) с Альфонсо, Москера нанес ему удар ножом. Вскрытие показало наличие 22 ножевых ранений. Все это было записано на камеры, которые были установлены в комнате извращенцем Альфонсо.

Затем Москера обезглавил тела жертв - головы хранились в морозильной камере. Остальные останки были уложены в чемоданы, и 10 июля Москера нанял фургон с водителем, чтобы перевезти себя и сумки на Клифтонский подвесной мост, где, как утверждалось, он планировал сбросить останки со сооружения.

Старший детектив-инспектор Олли Страйд из столичной полиции рассказал, что посетители близлежащего паба вышли на улицу и попытались помочь Москере, предложив подвезти его через мост, поскольку они увидели, что он мучается с тяжелыми чемоданами:

"Они помогли ему заказать такси с помощью Google Translate, потому что они не могли с ним общаться, так как он говорил по-испански".

Обвинение утверждало, что Москера отправился в Бристоль с намерением сбросить свой жуткий груз с моста.

Но Москера привлек внимание прохожих, сказав им, что в пакетах были автомобильные запчасти. Однако люди заметили, что из пакетов вытекла жидкость, которая оказалась кровью. Москера сбежал, но позже был арестован и обвинен в обоих убийствах.

Когда дело дошло до судебного разбирательства, присяжным неоднократно демонстрировались ужасные кадры убийства Альфонсо. Миранда Джолли, старший королевский прокурор, заявила, что нашла видео "ужасающим", но настаивала на том, что его необходимо было показать из-за заявлений Москеры.

Старший инспектор Страйд сказал, что это было "одно из самых тревожных" дел об убийствах, которые он расследовал: "Видеозапись убийства, которую мы нашли, действительно шокирует. В течение нескольких секунд после убийства... он [Москера], кажется, танцует, поет короткую песню, и сразу после этого, пока Альфонсо все еще лежит на полу, он садится за компьютер и начинает искать банковские счета и входить в них".

Москера отрицал причастность к убийствам, но признал, что убил Альфонсо - его защита утверждала, что это было непредумышленное убийство в результате потери контроля. Однако видеодоказательства противоречат этому утверждению, констатирует Sky News.

Это показывает, что Москера спрятал нож перед общением со своей жертвой, что свидетельствует о том, что нападение было спланировано заранее. Он также был спокоен, когда напал на Альфонсо, который был застигнут врасплох, и подошел к компьютер Альфонсо, чтобы попытаться украсть его, пока тот лежал при смерти.

В суде Москера утверждал через испанского переводчика, что Альфонсо неоднократно "насиловал его" и что Лонгворт был убит Альфонсо.

Но обвинение эту версию опровергло.

Судья сказал, что вынесет приговор Москере 24 октября:

"Я не собираюсь выносить вам приговор сегодня, хотя единственное, что я могу вам вынести, - это пожизненное заключение. Я собираюсь назначить вам психиатрическое заключение. В ваших интересах сотрудничать с психиатром, чтобы я мог определить минимальный срок, который вы собираетесь отбыть".

Судья также повернулся к присяжным и сказал: "Я хочу получить психиатрическое заключение об этом человеке. Я хочу знать, есть ли в этом деле что-то такое, о чем мы не знаем".