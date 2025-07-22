Что известно о взрыве газа в жилом доме Новороссийска

Во вторник мэр города-героя Андрей Кравченко рассказал о ситуации на месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме на Анапском шоссе, во время которого накануне погиб пожилой человек и был введен локальный режим ЧС.

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"Три семьи из семи человек, которым необходима была помощь, расселены в пункт временного размещения в гостинице "Новороссийск", - написал мэр в своем Telegram-канале. - Сегодня ожидаем экспертов из Краснодара для проведения обследования жилого дома на предмет аварийного состояния, безопасности, возможности дальнейшего восстановления и эксплуатации".

После этого начнутся подомовые обходы для определения ущерба с последующей компенсацией.

По предварительным данным, при ЧП пострадала 21 квартира, причем три из них сильно повреждены.

Власти заявили, что собственникам и жильцам будет оказана материальная помощь. Единовременная выплата составит 15 тысяч рублей на человека, финансовая (в связи с частичной утратой имущества первой необходимости) - 75 тысяч. А за полностью утраченное имущество первой необходимости - 150 тысяч рублей.

При этом сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, - 300 000 рублей, средней тяжести - 600 000 рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего - 1 500 000 рублей.

Напомним, при взрыве с последующим возгоранием кровли на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома в Новороссийске погиб пожилой мужчина 1929 года рождения.

"Взрывной волной выбило окна и остекление подъезда. На месте сразу же сработали все оперативные службы, жители дома были эвакуированы", - сообщил мэр.

По этому факту доследственную проверку организовали сотрудники СУ СКР по Кубани и прокуратуры края.