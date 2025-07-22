Названа причина обысков у вице-губернатора Брянской области

Силовики пришли с обыском к вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.

Чиновник в том числе курирует департамент строительства региона, управление архитектуры и градостроительства, Государственной строительной инспекции Брянской области, поделились подробностями авторы публикации.

По данным агентства, обыски начались у Симоненко с утра. Они проводятся в рамках уголовного дела о строительстве приграничных укреплений. В оперативных мероприятиях участвуют сотрудники МВД и ФСБ России. Сотрудники правоохранительных органов работают у вице-губернатора дома и на рабочем месте.

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Процессуальный статус чиновника пока не известен.