Главаря одной из самых кровожадных банд 90-х задержали в Самаре

Главаря одной из самых жестоких банд 1990-х Виталия Кузнецова задержали в Самаре. Преступника обвиняют в выращивании марихуаны.

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Кузнецов возглавлял преступное объединение под названием «шубники». На счету банды как минимум 10 убийств, совершенных с особой жесткостью.

В 90-е группировка нападала на торговцев шубами. В тот момент Кузнецов работал сотрудником милиции: он использовал свое служебное положение, чтобы останавливать машины продавцов и изымать товар.

В 2012 Кузнецов вышел из тюрьмы и вел неприметную жизнь: по словам соседей, он любил домашних животных, передает Kp.ru.

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