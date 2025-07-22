Российский чиновник устроил смертельное ДТП

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным канала, авария произошла вечером 21 июля на трассе между селами Аблатуйский бор и Доронинское. По предварительной информации, «Мерседес», за рулем которого находился 44-летний чиновник, вылетел на встречку и столкнулся с «Тойотой».

Очевидцы ДТП вызвали на место происшествия скорую помощь. Baza сообщает, что сильнее всех пострадала женщина, которая сидела за рулем «Тойоты». Медики пытались ее реанимировать, однако спасти ее не удалось — она скончалась прямо в машине скорой помощи.

Выехавший на встречку чиновник попытался доказать свою невиновность в смерти кузбассовца в ДТП

Всего в аварии пострадали шесть человек. Сам Гончаров также доставлен в больницу. Подробности о его состоянии не приводятся.

До этого в Якутии возбудили уголовное дело после смертельной аварии с вахтовиками. По данным СК России, расследование начато по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

ДТП произошло в ночь на 21 июля на территории одной из шахт. Предварительно, 52-летний водитель автобуса, занимавшийся перевозкой рабочих, не справился с управлением. В результате чего транспортное средство съехало с дороги и упало с 25-метрового обрыва. 13 человек погибли на месте происшествия, еще 20 госпитализировали с различными травмами.

Ранее автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии.