Двое подростков спалили российские леса на 322 миллиона рублей

В Забайкалье двух несовершеннолетних заключили под стражу на два месяца по обвинению в поджоге леса.

Решение вынес Читинский районный суд. Подросткам грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По данным следствия, приятели намеренно совершили поджог леса возле поселка Атамановка. 250 специалистов и 65 единиц техники, в том числе авиация, боролись с огнем больше недели. В Забайкалье вводился режим ЧС федерального уровня.

В результате пожар локализовали на площади семи тысяч гектаров. Ущерб лесному хозяйству составил 332 миллиона рублей.

Один из обвиняемых воспитывался в детском доме, откуда он неоднократно сбегал. Оба подростка имеют неоконченное общее образование, не учатся и не работают.