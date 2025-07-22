В Мексике крокодилы растерзали мальчика на глазах у его родителей

В городе Ласаро-Карденас (Мексика) 14-летний мальчик стал жертвой крокодилов. Они растерзали его на глазах у родственников, пишет The Sun.

По данным издания, подросток упал в канал, где на него тут же набросились голодные хищники. Родители мальчика находились рядом, но, увы, не смогли ему помочь.

Как сообщают очевидцы, крокодилы утащили мальчика в болото, где разорвали его на части. В настоящий момент поисками останков ребенка занимаются полицейские водолазы.

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Издание также раскрыло некоторую информацию о погибшем мальчике. Оказалось, что он был прислужником в приходе Богоматери Гваделупской, а также играл в духовом оркестре пожарной части.

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