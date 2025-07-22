В Новосибирске ребенок почти двое суток провел в аэропорту без еды и воды

Новосибирские транспортные прокуроры начали проверку о нарушении прав несовершеннолетнего пассажира.

© Российская Газета

В социальных сетях появилась информация о том, что восьмилетний мальчик провел в аэропорту Толмачево около двух суток один. Ребенок должен был вылететь из Новосибирска в Москву вместе с сопровождающим авиакомпании. Но рейс переносили несколько раз. За это время мальчику не предоставили ни воду, ни питание, ни гостиницу. Он был вынужден спать на креслах.

"Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг", - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Надзорное ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования и дать оценку деятельности причастных к происходящему лиц и организаций.