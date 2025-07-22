У проректора рыбохозяйственного университета во Владивостоке прошли обыски

Проректора по административно-хозяйственной работе одного из вузов Владивостока заподозрили в превышении должностных полномочий при приеме фактически не выполненных работ. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Приморью.

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По версии следствия, в период с мая по декабрь прошлого года фигурант принял фактически не выполненные работы по монтажу автоматической установки сигнализации, а также систем оповещения. В результате вузу причинен материальный ущерб в более чем 3,3 миллиона рублей, указали в СК Приморья.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, оно расследуется по статье о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

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По информации «Коммерсанта», речь идет о проректоре по административно-хозяйственной работе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз) Игоре Садове. Издание также сообщает, что следователи провели обыски на работе и дома у подозреваемого.

17 июля пресс-служба СК по Дагестану сообщала, что было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц муниципального казенного учреждения Махачкалы, осуществляющего выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Чиновников заподозрили в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ранее суд арестовал главу отдела полиции в Ленобласти за системные взятки.