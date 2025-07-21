Россиянка ответила на звонок из «службы доставки цветов» и лишилась более 12 млн рублей

Жительница Татарстана стала жертвой мошенников, отдав им более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает «Татар-Информ».

По данным издания, неизвестные звонили якобы из службы доставки цветов. Во время беседы они выманили у женщины код из сообщения.

Позже аферисты напугали пострадавшую, заявив, что кто-то пытался взломать ее аккаунт на «Госуслугах». С женщиной также общались «сотрудники ФСБ».

Во время очередного звонка с помощью демонстрации экрана пострадавшая показала приложение, где отображался баланс счетов. Мошенники убедили женщину снять семь миллионов рублей. После этого она взяла в кредит еще 1,8 миллиона рублей и отдала все средства злоумышленникам, которые якобы положили их на «безопасный счет».

Позже аферисты снова вышли на связь и убедили продать квартиру. Полученные от сделки 3,3 миллиона рублей она также отдала злоумышленникам.