Частный дом загорелся в Подмосковье после падения беспилотника

Частный дом загорелся в Московской области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, инцидент произошёл в Ивантеевке (городской округ Пушкино) на улице Басова. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

«В момент взрыва в доме находился мужчина - он смог самостоятельно эвакуироваться, его осматривают медики», - указал губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские дроны атаковали несколько населенных пунктов региона, в результате были повреждены частные дома и объекты хозяйственной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».