Куривший сигарету на балконе российский подполковник получил пулю в лоб

В Санкт-Петербурге куривший на балконе подполковник получил пулю в лоб из пистолета от незнакомого прохожего. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло на Ланском шоссе. Военнослужащий курил на балконе многоквартирного дома, когда неизвестный прохожий обратился к нему с эмоциональным замечанием. Тогда офицер предложил ему поговорить с глазу на глаз и пригласил мужчину в подъезд.

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Встретившись с ним на лестничной клетке, прохожий обрушил на него поток угроз о лишении звания и расправе, а потом стал оскорблять его супругу. В ответ на это подполковник двинулся в его сторону, но тот выстрелил ему в лицо из газового пистолета, а потом убежал к себе в квартиру.

Пострадавший получил химический ожог глаз и лица и ссадину на лбу.

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