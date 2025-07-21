В Сербии мужчина убил бывшую жену-россиянку и семилетнего сына

Гражданин Сербии застрелил бывшую жену-россиянку и их семилетнего сына, а затем покончил с собой. Об этом сообщает «Вечерне новости».

Инцидент произошел в доме серба в селе Обайгора близ Байиной-Башты, куда его бывшая жена и сын приехали на выходные. Предполагается, что между бывшими супругами произошла ссора, во время которой мужчина застрелил жену и сына, а затем покончил с собой. Разрешения на владение пистолетом у него не было.

Согласно информации портала, речь идет о 69-летнем Михайле Р., 46-летней гражданке России Анне и их семилетнем сыне. Пара познакомилась в РФ, куда мужчина приезжал на заработки. Позже Анна переехала вместе с ним в Байину-Башту, где они поженились и у них родился ребенок. Однако в какой-то момент отношения пары испортились и они развелись. После этого Анна вместе с сыном переехала в Нови-Сад.

В настоящее время ведется следствие, дело передано прокуратуре Ужицы.