Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу блогера Щепихина

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Арега Щепихина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арега Щепихина. Он обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием сети "Интернет", а также с применением насилия или с угрозой его применения)", - говорится в сообщении.

Установлено, что Щепихин опубликовал в соцсети запись собственного интервью, где умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ.

Кроме того, около башни "Империя" на Пресненской набережной блогер записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. В этот же день, по данным прокуратуры, на Ярославском вокзале Щепихин снял, а затем опубликовал видео, в котором призывал аудиторию к действиям по убеждению власти в том, чтобы дискриминировать людей по национальному признаку, в том числе насильственные действия.

В отношении Щепихина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.