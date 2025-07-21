В российском городе ОПГ легализовала более тысячи мигрантов

В Москве задержали ОПГ, легализовавшую более тысячи мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ при поддержке ОМОН «Авангард» пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась незаконной легализацией мигрантов.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны четверо граждан России в возрасте от 34 до 62 лет. Они изготавливали поддельные миграционные карты, которые позволяли иностранцам находится на территории страны до 90 дней, а также оформляли фиктивные трудовые патенты на работу. Предварительно установлено, что данная группа легализовала более тысячи мигрантов и получила доход не менее двух миллионов рублей.

Были ликвидированы две подпольные мастерские по изготовлению поддельных документов. Изъято оборудование, базы данных клиентов, миграционные карты, печати различных организаций и другие улики.

Суд приговорил их к срокам от двух до пяти лет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в России расширили основания для лишения гражданства мигрантов.