Уголовное дело возбудили в отношении журналистки «Дождя»* Монгайт**

В отношении журналистки Анны Монгайт**, которая работает ведущей на телеканале «Дождь»*, возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российских Вооруженных силах. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в правоохранительных органах.

По данным журналистов, поводом для возбуждения дела стали публикации журналистки относительно ударов по Одессе, опубликованные в апреле 2022 года и июле 2023-го. По части второй статьи 207.3 УК РФ Монгайт** может грозить от пяти до 10 лет лишения свободы. На данный момент журналистка находится за пределами России, передает РИА Новости.

18 июля в отношении журналистов телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**, Валерии Ратниковой** и Екатерины Котрикадзе** возбудили уголовные дела в связи с распространением недостоверной информации о российских войсках. Согласно информации следствия, они опубликовали в одном из мессенджеров информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы России.

*Признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ.

**Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.