Мужчина разбился в парке развлечений Skypark Sochi, спрыгнув с высоты 207 метров. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

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Очевидцы рассказали, что мужчина вел себя нервно, подошел к краю горы и спрыгнул вниз. Руководство закрыло парк развлечений, на месте работают правоохранители, сообщается в публикации.

Впоследствии представители парка добавили, что погибший перелез через ограждение моста и спрыгнул с него.

— Высотные здания, мосты, горные вершины — для одних это место вдохновения и открытий, для других — последняя точка отчаяния. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким, — написали в Telegram-канале парка.

В МЧС сообщили, что турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе в Иркутской области и разбился насмерть. В условиях труднодоступной местности работы по транспортировке тела продолжались около семи часов.

До этого сообщалось, что спасатели эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста-одиночки из Ростовской области.